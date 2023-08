KNMI eert vertrekkende NOS-weerman Gerrit Hiemstra met eigen storm

De NOS en het KNMI geven Gerrit Hiemstra, die na een kwart eeuw stopt als weerman voor de NOS, zijn eigen storm cadeau. Dat meldde nieuwslezer Rob Trip donderdag in het NOS Journaal van 20.00 uur.

"Achter mij staat de man die u het weer gaat brengen", wees Trip naar Hiemstra. "Maar ook de man aan wie wij verteld hebben dat het KNMI morgen bekend gaat maken dat er een storm naar hem vernoemd gaat worden."

De namen worden in Europees verband aan stormen toegekend op alfabetische volgorde. "Als de G aan de beurt is, dan wordt het storm Gerrit, vanwege het naderende vertrek. Een cadeautje van ons en van het KNMI", zei Trip.

Een woordvoerder van het KNMI bevestigt dat de naam Gerrit op de lijst staat die vrijdag bekendgemaakt wordt. De naam werd veelvuldig gesuggereerd door bezoekers van een open dag die het weerinstituut onlangs hield.

"We bepalen de Europese namen samen met de Ierse en de Britse weerdienst", legt de woordvoerder uit. "Het gaat op alfabetische volgorde en in september beginnen we weer bij de A. Dus het hangt van het aantal stormen af wanneer Gerrit aan de beurt is."

Hiemstra wil met nieuw bedrijf broeikasgassen terugdringen

De 61-jarige Hiemstra maakte in 1998 zijn debuut bij de NOS. Hij viel eerst in voor onder anderen Erwin Kroll en werd later een vaste kracht. Sindsdien brengt hij gemiddeld twee dagen in de week de weersverwachting op televisie en radio.