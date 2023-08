Voormalig Waku Waku-presentator Rob Fruithof overleden op 71-jarige leeftijd

Presentator en acteur Rob Fruithof is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon zaterdag bekendgemaakt op Facebook. Fruithof was vooral bekend als presentator van de televisiequiz Waku Waku.

"Dankbaar voor alle mooie herinneringen die hij achterlaat, geven wij kennis van het overlijden van Rob Fruithof (71)", is te lezen op de Facebook-pagina van Fruithof. "Hij is overleden op 25 augustus 2023 als gevolg van kanker. Hij woonde in Kaapstad, en laat zijn zoon Leon (20) achter."

Fruithof presenteerde tussen 1988 en 1996 het KRO-programma Waku Waku, een quiz over dieren en natuur waaraan bekende Nederlanders meededen. Later presenteerde hij bij de TROS ook nog het programma Te land, ter zee en in de lucht.

Als acteur was Fruithof minder bekend, al speelde hij wel een aantal rollen in bekende series. Zo was hij onder meer te zien in de soap Onderweg naar Morgen.