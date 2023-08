Oud-Lingo-presentatrice Lucille Werner verlaat na twee jaar alweer Tweede Kamer

Lucille Werner verlaat de Tweede Kamer na de komende verkiezingen. De voormalig Lingo-presentatrice gaat haar missie om Nederland toegankelijker te maken voor mensen met een beperking "vanuit een andere rol voortzetten".

Hoe die rol eruit gaat zien, is niet duidelijk. Werner kwam in 2021 in de Tweede Kamer, nadat het CDA haar hoog op de kieslijst zette. Ze was dat jaar een van de weinige nieuwkomers in de fractie, voor wie de verkiezingen slecht verliepen.