Acteur Ron Cephas Jones (van hitserie This Is Us) op 66-jarige leeftijd overleden

Acteur Ron Cephas Jones is op 66-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse acteur, vooral bekend door zijn rol in de hitserie This Is Us, stierf aan de gevolgen van een langdurige longaandoening.

Jones vertolkte in meerdere seizoenen van This Is Us de rol van William Hill, een biseksuele, terminaal zieke ex-verslaafde die na jaren weer contact zoekt met zijn van hem vervreemde biologische zoon. De rol leverde hem onder meer twee Emmy Awards op.

Jones stond te boek als een veelzijdige acteur, die zowel voor de camera als op het toneel indruk maakte.

Een jaar geleden werd hij nog genomineerd voor een Tony Award voor zijn rol in het toneelstuk Clyde's. Het stuk gaat over de eigenaar van een restaurant die ex-gevangenen een nieuwe kans biedt.