Film Barbie van Greta Gerwig brengt wereldwijd meer dan 1 miljard dollar op

Amper drie weken na de release van Barbie is de film wereldwijd door de grens van 1 miljard dollar heen bij de kaartverkoop. Het is de eerste door een vrouw geregisseerde film die deze mijlpaal bereikt.

De film van Greta Gerwig is de 53e film die wereldwijd minimaal 1 miljard dollar (zo'n 907 miljoen euro) opbrengt bij de kassa van de bioscoop. In het eerste weekend na de release op 21 juli haalde Barbie al 110 miljoen dollar op in de Verenigde Staten. Ook dat was een mijlpaal voor een film die door een vrouw geregisseerd is.