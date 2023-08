Film Barbie brengt wereldwijd binnen 17 dagen meer dan 1 miljard dollar op

Amper drie weken na de release van Barbie heeft de film wereldwijd al 1 miljard dollar aan bioscoopkaartjes verkocht. Het is de eerste door een vrouw geregisseerde film die deze mijlpaal bereikt.

In het eerste weekend na de release op 21 juli haalde Barbie al 110 miljoen dollar op in de Verenigde Staten. Ook dat was een mijlpaal voor een film die door een vrouw geregisseerd is.

Het gebeurt niet vaak dat een film in zo'n korte tijd zo veel geld in het laatje brengt. Er waren voor Barbie slechts zes andere titels die er slechts zeventien dagen over deden. Dit waren wel allemaal vervolgen in series die al langer liepen. De film die het snelste de mijlpaal bereikte, was Avengers: Endgame uit 2019. Die deed er vijf dagen over.