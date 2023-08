Wéér een aanklacht van seksueel misbruik tegen Bill Cosby

Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Verschillende media melden dat zangeres Morganne Picard een rechtszaak is gestart tegen de 86-jarige acteur. Cosby zou haar tussen 1987 en 1990 meermaals hebben gedrogeerd en verkracht.

Picard ontmoette Cosby in 1987 op de set van The Cosby Show. Zij was daar door Cosby uitgenodigd. In de aanklacht beschrijft Picard onder meer dat ze een keer buiten bewustzijn was geraakt nadat ze een drankje had gedronken dat Cosby voor haar had ingeschonken. Zij stelt dat ze is verkracht, omdat zij later naakt wakker werd in een hotelkamer met pijn in haar vagina.