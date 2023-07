NU+ Hoe Jutta Leerdams vriend Jake Paul van ophef zijn verdienmodel maakte

Jake Paul is niet alleen professioneel bokser, maar met twintig miljoen abonnees een van de grootste Amerikaanse YouTubers. Hij haalt vooral het nieuws met zijn bad boy-imago. Nu doet hij zijn verhaal in zijn eigen Netflix-documentaire.

De 26-jarige vriend van schaatsster Jutta Leerdam begint op de middelbare school met het maken van filmpjes voor de destijds populaire app Vine. Met zijn korte video's weet hij al snel vijf miljoen volgers en zo'n twee miljard views bij elkaar te harken.

De filmpjes blijken zo succesvol dat Paul besluit om met school te stoppen. Samen met zijn twee jaar oudere broer Logan verhuist hij naar Los Angeles. Ze huren een gigantische villa in een chique buurt, waar ze met een groep vrienden content maken voor hun YouTube-kanaal.

De video's - voornamelijk filmpjes waarin anderen in de maling worden genomen - worden al snel zo succesvol dat grote groepen fans zich dagelijks rondom de poorten van de villa verzamelen. Tot grote irritatie van buurtbewoners. Die hebben niet alleen last van de hordes fans, maar ook van de gebroeders Paul en hun vrienden. De politie staat regelmatig op de stoep na klachten over geluidsoverlast, of omdat een stunt uit de hand loopt.

Dankzij zijn succes op YouTube tekent Paul een contract bij Disney en speelt hij in de serie Bizaardvark. Maar als Paul meermaals in aanraking komt met de politie, ziet het entertainmentconcern af van een verdere samenwerking.

Paul besluit in 2017 een uitstapje te maken naar de muziek en brengt de single I'ts Everyday Bro uit, waarin hij zingt over hoe rijk en beroemd hij is. De videoclip is inmiddels bijna 300 miljoen keer bekeken, maar het is ook meteen een van de video's met de meeste dislikes op YouTube.

Weer gooit Paul het over een andere boeg: in 2019 kondigt de influencer aan een professionele bokscarrière te ambiëren. Hij kiest de toepasselijke bijnaam 'The Problem Child'. "Ik ben een entertainer, punt uit", zegt hij in een profiel van ESPN over deze carrièreswitch. "Alleen verandert de manier waarop ik entertain naarmate ik ouder word."

Plundering, oplichting en seksueel wangedrag

Van de Amerikaanse media krijgt Paul ook een bijnaam: 'bad boy'. Zijn controversiële uitspraken zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Zo noemt hij de coronapandemie een hoax en organiseert hij ondanks de restricties grote feesten.

Daarnaast zou de YouTuber betrokken zijn bij plunderingen na Black Lives Matter-protesten. Hij biedt zijn excuus hiervoor aan, maar ontkent alle beschuldigingen van geweld. In 2020 valt de FBI zijn woning binnen. Volgens de YouTuber heeft dit te maken met de plunderingen, maar dit is nooit bevestigd.

Ook wordt de influencer gelinkt aan meerdere oplichtingspraktijken. Zo verkoopt hij een online programma waarin hij jongeren leert hoe ze online succesvol worden, maar blijkt dit slechts een lijstje met tips te zijn. Daarnaast zou hij winacties promoten waarbij de winnaars nooit hun prijs krijgen. Ook wordt zijn naam gelinkt aan cryptobedrijf SafeMoon, dat aangeklaagd wordt voor het verschaffen van misleidende informatie.

De controversie rondom Paul houdt hier niet op. In 2021 beweert de Amerikaanse TikTokker Justine Paradise dat Paul haar gedwongen zou hebben tot orale seks. Paul ontkent, waarop zijn fans de vrouw online bedreigen. Ook model en actrice Railey Loillie beschuldigt de YouTuber van seksueel wangedrag.

'Mijn verhaal is nog nooit eerder verteld'

Alle controversie blijkt een prima verdienmodel voor Paul. In 2018 staat hij op de tweede plek van de Forbes top tien van best betaalde YouTubers, met een geschatte omzet van 21,5 miljoen dollar (ruim 20 miljoen euro). Het tijdschrift schat dat hij in 2021 zo'n 38 miljoen dollar verdiend heeft aan professioneel boksen. Dat maakt hem de eerste influencer die zo hoog in de sportlijst van Forbes staat. Zijn huidige waarde wordt geschat tussen de 17 en 30 miljoen dollar.

Met de documentaire UNTOLD: Jake Paul The Problem Child wil Paul zelf zijn verhaal doen. "Mensen kunnen al sinds mijn zestiende mijn leven volgen, maar míjn verhaal is nog nooit verteld", vertelt de influencer op Instagram. Volgens Netflix gaat het om een "fascinerend portret" dat de kijker meeneemt door het turbulente leven van Paul. De documentaire - waarin ook zijn relatie met Leerdam aan bod komt - verschijnt op 1 augustus op Netflix.