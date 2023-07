Opnieuw een dode op Belgisch festival Tomorrowland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op het dancefestival Tomorrowland is opnieuw iemand om het leven gekomen. Dat heeft het Belgisch parket zaterdag bevestigd. Vorige week overleed een medewerker van het festival in Boom door drugsgebruik.

Een dertiger met de Thaise nationaliteit werd vrijdagavond bewusteloos aangetroffen op het terrein van Tomorrowland. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

Een woordvoerder van het festival laat aan HLN weten dat in een van de VIP-zones op het festivalterrein reanimatie heeft plaatsgevonden. Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. "De omstandigheden worden momenteel onderzocht. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd en er zal nog een autopsie volgen," zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket tegen HLN.