Videodirecteur Frans Klein legt werk voor NPO definitief neer

Directeur Video Frans Klein stopt bij de NPO. Klein legde zijn werkzaamheden vorig jaar al tijdelijk neer, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar misstanden bij De Wereld Draait Door (DWDD). Hij stopt definitief op 1 augustus.

Het AD meldde onlangs dat Klein een overstap gaat maken naar Talpa. Zowel de NPO als Talpa wilde toen niet reageren. Ook nu meldt de NPO niks over een eventuele overstap.

"Frans Klein neemt afscheid van de NPO op een moment dat de NPO een nieuwe weg is ingeslagen en wij, samen met de omroepen, een nieuwe strategie ontwikkelen. Wij danken Frans voor zijn grote inzet, betrokkenheid en betekenis voor de programmering van de publieke omroep in de afgelopen 36 jaar. Wij wensen hem het allerbeste toe in zijn verdere carrière", zegt Frederieke Leeflang, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, in een verklaring.

Het toen nog tijdelijk terugtreden van Klein vorig jaar volgde op een publicatie in de Volkskrant over de werkcultuur bij DWDD. De onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) zou in eerste instantie alleen onderzoek doen naar het programma van Matthijs van Nieuwkerk, maar dat werd al gauw de hele publieke omroep.

De uitkomst van dat onderzoek is uitgesteld, bleek in juni. Commissievoorzitter Martin van Rijn hoopt dat het onderzoeksrapport en de aanbevelingen er in het vierde kwartaal zijn, in plaats van rond de zomer.

Vervanger van Klein wordt op dit moment gezocht

Klein begon zijn carrière eind jaren tachtig bij de VARA, waar hij verschillende functies vervulde. Zo was hij onder meer medewerker bij de afdeling Klassieke Muziek en hoofd Planning & Productie. Later werd Klein adjunct-directeur Radio & Televisie (1998), directeur Productie & Nieuwe Media (2000) en uiteindelijk directeur van de omroep (2004).

Omroepbaas bleef Klein tot aan de fusie met BNN in 2014. Daarna werd hij Directeur Video bij de NPO. In die rol is Klein eindverantwoordelijk voor de videoprogrammering van de publieke omroep.