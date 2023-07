Signeersessie 'TikTok-auteur' Ana Huang in Amsterdam razendsnel uitverkocht

De signeersessie van schrijver Ana Huang in Amsterdam is binnen twee minuten uitverkocht. De Amerikaanse auteur is vooral bekend van de boekenseries Twisted en Kings of Sin. Via het social media platform TikTok zijn de boeken razend populair geworden.

Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Europa is de schrijver populair. Alle signeersessies van Huang zijn binnen een uur uitverkocht. Honderden fans stonden gisteren in Amsterdam in de rij om een handtekening van Huang te kunnen krijgen. Het evenement was gratis, maar vanwege de verwachte grote belangstelling moesten fans vooraf een ticket aanschaffen.

Huang is voornamelijk zo populair geworden door BookTok, een gemeenschap op TikTok waar boekenfans content plaatsen. De hashtag TwistedSeries heeft meer dan 260 miljoen weergaven op het platform.

Huang verkocht wereldwijd al meer dan 1 miljoen exemplaren van haar boeken en haalde in meerdere landen de bestsellerlijsten. Haar werk is in meer dan twintig talen verschenen.