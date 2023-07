NPO handhaaft sanctie Ongehoord Nederland, omroep in hoger beroep

De Raad van Bestuur van de NPO heeft besloten de tweede financiële sanctie voor de omroep Ongehoord Nederland (ON!) te handhaven. De NPO legt de sanctie op omdat de omroep onvoldoende bereid was om samen te werken. ON! gaat in hoger beroep tegen de opgelegde sanctie.

ON! ging eerder tegen de sanctie in protest, waarna eind mei een hoorzitting plaatsvond. De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Publieke Omroep constateert dat ON! "geregeld weinig constructief gedrag vertoont" en adviseert daarom de sanctie door te zetten.

ON! laten weten in hoger beroep te gaan tegen de tweede sanctie. "ON! stapt naar de rechter om zo de vrijheid van meningsuiting in Nederland tot de laatste snik te verdedigen", laat de omroep weten in een reactie.

Drie sancties

ON! heeft in totaal drie sancties gekregen. De eerste boete ontvingen ze vorig jaar juli, een boete van 84.000 euro. De tweede sanctie ,een boete van 56.000 euro, volgde in december. In april van dit jaar volgde de derde sanctie, een boete van 132.000 euro. Die boete kreeg ON! omdat ze volgens de NPO onjuiste informatie in haar programma's blijft verspreiden.

Nu er drie sancties uitgedeeld zijn, verzocht de NPO eind april om de erkenning van de omroep in te trekken. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) moet daar een keuze over maken.