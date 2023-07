Nieuwe Miss Nederland Rikkie Kolle ontvangt doodsbedreigingen: 'Heel heftig'

Rikkie Kolle heeft sinds haar verkiezing tot Miss Nederland veel haatberichten en doodsbedreigingen ontvangen. De 22-jarige winnares ontvangt de haatberichten omdat ze een transgender vrouw is.

"Ik krijg haatberichten en doodsbedreigingen", zei Kolle dinsdagavond in de talkshow Renze. Ze vertelde niet of ze aangifte heeft gedaan van de doodsbedreigingen.

Kolle vindt de online haat "heel heftig", maar zei dat ze er wel boven staat. "Ik voel dat het mij sterker maakt, dat ik mij harder wil maken voor mijn community. En het laat zien dat we in Nederland nog lang niet klaar zijn qua inclusiviteit."

De haatberichten zijn volgens Kolle afkomstig van zowel mannen als vrouwen. "Moeders met kinderen ook."

Ze voerde een tweet van CDA'er Mona Keijzer aan als voorbeeld. De oud-staatssecretaris noemde de verkiezing van Kolle "een voorbeeld van hoe de woke genderideologie 'ik ben wie ik denk dat ik ben en de samenleving heeft daar zonder meer in mee te gaan' leidt tot het verlies van vrouwen".

'Je kan in Nederland nog steeds niet zijn wie je bent'

De nieuwe Miss Nederland vertelde dat ze ook vaak is belaagd in Den Helder, waar ze opgroeide. "Dat heb ik vooral meegemaakt toen ik van jongen naar meisje naar buiten kwam. Dat was een hele verandering in de stad waar ik opgroeide."

Kolle reageerde in Renze ook op het nieuws dat dragqueen Miss Envy Peru dinsdag in Amsterdam is belaagd en bedreigd door een groep jongens. "Ik schrik daar enorm van", zei Miss Nederland. "Dat je nog steeds niet kan zijn wie je verlangt te zijn. Dat je dat niet kan uiten op straat en dat mensen hun handen niet kunnen thuishouden."

Verkiezing van Kolle was wereldnieuws

Kolle is de eerste transgender vrouw die Miss Nederland is geworden. Haar verkiezing was wereldnieuws. Ze is overigens niet de eerste transgender vrouw die meedingt naar de titel Miss Universe: de Spaanse Angela Ponce was in 2018 de eerste.