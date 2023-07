Autobiografie Britney Spears verschijnt eind oktober, ook boekcover onthuld

De autobiografie van Britney Spears verschijnt 24 oktober. Ook de cover van het boek is onthuld. Daarop is een zwart-witfoto van een halfnaakte Spears te zien, waarbij ze haar armen beschermend om haar borsten houdt.

Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift People dinsdag. In de autobiografie The Woman in Me is onder meer ruimte voor Spears strijd tegen haar vader.

Spears stond bijna veertien jaar onder zijn toezicht. In 2021 verklaarde de zangeres in de rechtbank dat ze al heel lang onder de curatele uit wilde, maar nooit die kans had gekregen. Uiteindelijk werd de bewindvoering van haar vader per direct beëindigd door de rechtbank. Vanaf dat moment mocht Spears zelf beslissen over medische kwesties en haar financiën.

De uitgeverij zegt dat het boek heel wat zal losmaken. "Britneys overtuigende getuigenis in de rechtszaal schokte de wereld, veranderde wetten en toonde haar inspirerende kracht en moed", zegt Jennifer Bergström van uitgeverij Gallery Books. "We zijn er enorm trots op dat we haar kunnen helpen haar verhaal eindelijk te vertellen."

Spears heeft het boek met hulp van ghostwriter Sam Lansky geschreven. Lansky zette ook de verhalen van Madonna en Adele op papier. Eerder werd bekend dat de zangeres omgerekend ruim 13 miljoen euro opstrijkt voor haar memoires. Dat is het hoogste bedrag dat ooit betaald is voor een autobiografie.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.