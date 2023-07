Madonna wil zo snel mogelijk weer aan het werk, shows in Ziggo Dome gaan door

Delen via E-mail

Madonna heeft voor het eerst sinds haar ziekenhuisopname van zich laten horen. De zangeres deelt maandag op Instagram dat ze "op weg is naar herstel". Eind juni belandde ze op de intensive care met een bacteriële infectie.

"Het eerste waaraan ik dacht toen ik wakker werd in het ziekenhuis, waren mijn kinderen", schrijft Madonna. "Mijn tweede gedachte was dat ik niemand wilde teleurstellen die kaartjes voor mijn tournee heeft gekocht, of die onvermoeibaar heeft meegewerkt aan het creëren van mijn show."