Buitenlandse media schrijven over winst Rikkie Kolle als Miss Nederland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De verkiezing van Rikkie Kolle tot Miss Nederland als eerste transgender vrouw ooit is ook buiten de Nederlandse landsgrenzen nieuws. Onder meer in België, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten wordt erover bericht.

De Spaanse Angela Ponce was in 2018 de eerste. De afgelopen jaren deden meer trans vrouwen mee aan de competitie. De eigenaar van Miss Universe, Anne Jakrajutatip, is eveneens transgender.