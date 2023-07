Rikkie Kolle eerste transgender vrouw die Miss Nederland-verkiezing wint

Rikkie Kolle is zaterdagavond verkozen tot Miss Nederland 2023. Ze is daarmee de eerste transgender vrouw die de verkiezing wint. In het AFAS Theater in Leusden eiste de 22-jarige Amsterdamse de titel, kroon en sjerp voor zich op.

"Deze finalist heeft tijdens de hele show gestraald en heeft in het traject ook de grootste progressie doorgemaakt", zegt de jury over Kolle. "Ze heeft een ijzersterk verhaal met een duidelijke missie."

Miss Nederland 2023 zegt dat zij als transgender vrouw als geen ander weet "hoe het is om je alleen te voelen". Daarom wil ze zich inzetten voor "alle kleine Rikkies die te maken krijgen met afwijzing uit hun familie, en hun transitie naar de persoon die zij verlangen te zijn".

Kolles verhaal draait dan ook om jezelf zijn en daar trots op zijn. "Want zolang jij altijd blijft wie je bent, is er niemand die boven jou kan staan", schrijft ze op de site van de Miss-verkiezing.