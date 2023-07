Elton John zwaait af na bijna 4.600 optredens: 'Het was genieten'

Elton John heeft zaterdagavond zijn afscheidstournee in het Zweedse Stockholm afgesloten. De 76-jarige zanger gaf in ruim vijftig jaar meer dan 4.500 optredens in zo'n tachtig landen.

Na de laatste etappe van z'n afscheidstour nam John uitgebreid de tijd om zijn fans te bedanken. "Het is mijn alles geweest om voor jullie te mogen spelen, jullie zijn fantastisch. Het was genieten", zei hij tegen het publiek in Zweden.

De Farewell Yellow Brick Road Tour bestond uit 330 shows. In 2018 begon hij met zijn afscheidstournee. In 2019 waren er ook concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam en in 2021 in het GelreDome in Arnhem.

Hoewel de zanger klaar is met toeren, sluit hij niet uit ooit nog eens op het podium te staan. "Ik zal misschien nog een eenmalig iets doen", zegt de artiest.