Shows Suzan & Freek vallen in water door onweer, festivals gaan vooralsnog door

Twee optredens van Suzan & Freek in Nijmegen zijn geannuleerd vanwege het voorspelde noodweer. Het KNMI heeft voor vandaag code oranje uitgegeven voor zwaar onweer en hagelbuien. Andere geplande festivals gaan vooralsnog door.

"Helaas worden onze concerten in Openluchttheater de Goffert in Nijmegen geannuleerd", schrijven Suzan & Freek zaterdag op sociale media. "Vanwege het door de KNMI voorspelde noodweer is de veiligheid in het openluchttheater niet te garanderen."