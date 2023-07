Festivals Awakenings en Bospop afgelast vanwege naderend noodweer

Door het naderende noodweer gaan festivals Awakenings (in het Brabantse Hilvarenbeek) en Bospop (in het Limburgse Weert) vandaag niet door, laten beide organisaties weten. Eerder werden optredens van Suzan & Freek al om dezelfde reden afgelast.

Beide festivalorganisaties wijzen naar het naderende onweer als reden om de festivals te schrappen. "Dit besluit valt ons zwaar, maar we kunnen niet anders door de weersomstandigheden. We kunnen jullie veiligheid niet garanderen", schrijft Awakenings op de eigen site.

Festivalgangers die een kaartje voor vandaag hadden, horen later meer over eventuele compensatie. Awakenings belooft tickethouders binnen een week een update te geven.

Awakenings ontvangt normaal gesproken meer dan 100.000 bezoekers over drie dagen. Bospop trekt ongeveer 25.000 mensen per dag. Beide festivals gingen vrijdag van start.

Door het naderende noodweer werd eerder al een streep gehaald door optredens van Suzan & Freek in Openluchttheater de Goffert in Nijmegen. "Vanwege het door de KNMI voorspelde noodweer is de veiligheid in het openluchttheater niet te garanderen", schrijft het duo op sociale media.