Koning weer in Nederland voor ontvangst Rutte na val kabinet

Koning Willem-Alexander is weer in Nederland om zaterdag demissionair premier Mark Rutte te ontmoeten. De koninklijke standaard op paleis Huis ten Bosch in Den Haag wordt gehesen, wat betekent dat de koning op Nederlandse bodem is. In het paleis wordt de koning bijgepraat over de val van het kabinet vrijdagavond.

Rutte heeft vrijdag al schriftelijk het ontslag van het kabinet aangeboden bij de koning. Hij noemde de situatie "betreurenswaardig, maar de politieke realiteit waar we niet omheen kunnen". Het kabinet kon het niet eens worden over gezinshereniging voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Het kabinet gaat demissionair verder, wat inhoudt dat alleen lopende kwesties worden afgehandeld. Onderwerpen kunnen ook controversieel worden verklaard. Dat betekent dat deze pas behandeld worden als er weer een nieuw kabinet is.