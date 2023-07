John van den Heuvel had anders willen berichten over aanhouding zoon Halsema

Misdaadverslaggever John van den Heuvel had op een andere manier willen berichten over de aanhouding van de zoon van Femke Halsema in 2019. De zoon van de Amsterdamse burgemeester werd opgepakt omdat hij een onklaar gemaakt wapen bij zich had.

Van den Heuvel werd in 2019 tijdens een vakantie op Curaçao door zijn werkgever De Telegraaf verzocht uit te zoeken of de zoon van Halsema was aangehouden. Al snel hoorde hij van bronnen binnen de politie dat dat klopte, zegt de journalist tegen AT5.

"Het lijkt erop alsof dat hele dossier in een bureaula moet verdwijnen, en daar zijn we het niet mee eens", lieten politiebronnen Van den Heuvel weten. "Dat was voor mij eigenlijk de insteek van het verhaal", vertelt de misdaadverslaggever. "Namelijk dat zoiets met de mantel der liefde zou worden bedekt."

Halsema schreef na het artikel een brief aan de inwoners van Amsterdam, waardoor het vuurtje volgens Van den Heuvel behoorlijk werd opgestookt. Het verhaal kreeg volgens hem niet de juiste lading. "De focus had meer moeten liggen op politiemensen die zich zorgen maakten. Nu ging het iets te veel over de zoon van Halsema."