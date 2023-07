Monument Peter R. de Vries wordt volgend jaar juli in Amsterdam onthuld

Het monument voor Peter R. de Vries dat in het hart van Amsterdam komt te staan, wordt naar verwachting in juli 2024 onthuld.

Kunstenaar Rini Hurkmans gaat het monument maken. Zij is gekozen uit vijf kunstenaars die een ontwerp mochten indienen. Het beeld krijgt een plek op het Leidseplein, waar de oude studio van RTL Boulevard is gevestigd. Die plek is ook in de buurt van de straat waar De Vries werd neergeschoten.