Daniel Radcliffe denkt dat nieuwe Harry Potter-serie hem niet nodig heeft

Daniel Radcliffe denkt niet dat hij nodig is om de Harry Potter-serie die momenteel in de maak is tot een succes te brengen. "Ik ben erg blij dat het stokje is doorgegeven."

De 33-jarige acteur heeft er vrede mee dat er een frisse wind door de cast gaat, zo vertelt hij in een interview met de website ComicBook.

"Ik heb begrepen dat ze opnieuw willen beginnen en ik weet zeker dat degene die de serie maakt er zijn eigen stempel op wil drukken", aldus Radcliffe, die de rol van Potter zo'n tien jaar lang speelde in de filmreeks.

De acteur zegt de nieuwe makers al het geluk van de wereld te wensen. "Ik denk niet dat de serie mij nodig heeft om succesvol te worden", voegt hij er nog aan toe.

In april kondigde Warner Bros. een nieuwe serie aan gebaseerd op de boeken over Harry Potter. De serie zal te zien zijn op MAX, de nieuwe streamingdienst van Warner. De hoofdrollen worden door andere acteurs gespeeld dan in de films. Elk seizoen zal gaan over één boek uit de reeks. Het is de bedoeling dat de serie Harry Potter tien jaar lang gaat lopen op MAX.

Radcliffe speelde de rol van Harry Potter vanaf zijn 11e, de laatste opnames rondde hij af toen hij 21 jaar oud was. De acteur denkt wel vaak aan de 'nieuwe' Harry Potter, zo vertelde hij in een eerder interview.