Lichaam gevonden in bergen waar Britse acteur Julian Sands verdween

Wandelaars hebben zaterdagochtend in de bergen van San Bernardino in Californië een lichaam gevonden. Het gaat om het gebied waar de Britse acteur Julian Sands afgelopen januari is verdwenen.

De vondst is bekendgemaakt door de sheriff van San Bernardino. Het is nog niet duidelijk of het om de Britse acteur gaat. Een lijkschouwer doet nu onderzoek naar het lichaam, naar verwachting is de identificatie volgende week afgerond.

Julian Sands wordt sinds 13 januari vermist. De 65-jarige acteur, onder meer bekend van de film A Room with a View en de tv-serie 24, ging wandelen in een bergachtig gebied in de regio San Bernardino. Er is maandenlang gezocht naar de Brit, maar die zoekactie werd gehinderd door slecht weer.