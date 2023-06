Titanic-hit My Heart Will Go On half miljoen keer gestreamd na onderzeeërdrama

Céline Dions megahit My Heart Will Go On wordt op Spotify veel beluisterd na de vondst van de wrakstukken van de onderzeeër Titan. De titelsong van de film Titanic uit 1997 werd in een etmaal meer dan 500.000 keer gestreamd.

Experts zeggen tegen TMZ dat dit zeer opmerkelijke aantallen zijn, zeker voor een relatief oud nummer. De Titan was een vaartuig waarmee vijf rijke mensen een kijkje gingen nemen bij het wrak van de Titanic. De onderzeeër bleek zondag al geïmplodeerd te zijn, door de enorme druk van het water.

Titanic van regisseur James Cameron volgt rijkeluisdochter Rose (Kate Winslet) en de charmante maar arme Jack (Leonardo DiCaprio) die verliefd worden tijdens de eerste en laatste vaart van de beroemde oceaanstomer.

Het epos is een van de drie films die het recordaantal van elf Oscars in de wacht sleepten. Met een opbrengst van 2,3 miljard dollar is het de op drie na succesvolste bioscoopfilm ooit.