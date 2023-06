COC: 'Lhbtiq+-gemeenschap was niet zo ver gekomen zonder Willem Nijholt'

De rol die Willem Nijholt heeft gespeeld in de emancipatie van de Nederlandse lhbtiq+-gemeenschap is niet te onderschatten, zegt belangenorganisatie COC in een reactie op het overlijden van de acteur.

"De regenbooggemeenschap van nu staat op de schouders van iconen als Albert Mol, Willem Nijholt, Benno Premsela of Frieda Belinfante", zegt een woordvoerder van het COC.

"Zij waren bekende Nederlanders die in een tijd waarin het nog taboe was om zichtbaar jezelf te zijn als queer. Dat was geen simpel besluit, ze zetten daarmee in potentie hun carrière zelfs op het spel. Daar moeten we ze nog steeds zeer dankbaar voor zijn."

In de jaren zestig, toen Nijholt doorbrak als acteur, stond nog 40 procent van Nederland negatief tegenover homoseksualiteit. "Nu is dat nog een op de twintig Nederlanders", weet COC-voorman Philip Tijsma. "Die vooruitgang is mede te danken aan mensen als Willem Nijholt. Zonder hen waren we niet zo ver gekomen."