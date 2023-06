Theaters voelen gebrek aan technisch personeel, maar redden het wel

De theaterbranche kampt met een gebrek aan technisch personeel als gevolg van de coronacrisis. De podia redden het nog wel, "maar het is wel krap".

Dat komt naar voren uit een rondvraag van het ANP langs verschillende theaters.

Door de crisis moesten sommige technici die bijvoorbeeld verantwoordelijk waren voor het licht of het geluid "een andere keuze maken ondanks hun liefde voor theater", merkt een woordvoerder van Stadsschouwburg Utrecht op.

"We hebben continu vacatures openstaan, maar we redden het wel. We hebben nog geen voorstelling moeten afzeggen wegens het gebrek aan technici. Maar het is wel krap."

Dat beaamt Ruud van Meijel, directeur van het Chassé Theater in Breda. "Wij hebben een hecht team theatertechnici dat goed functioneert. De flexibele schil is door corona wel dun geworden."

Dat veel technici ander werk zijn gaan zoeken, ziet ook een woordvoerder van Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. "We hebben in het noorden nog wel een vaste groep technici waar we het op zich mee redden. Maar als je naar de toekomst kijkt, dan wordt het een uitdaging om de poule goed te houden."

Theaters hopen jongeren liefde voor het vak mee te geven

Het is dan ook van belang dat genoeg mensen interesse voor het vak hebben en houden en zich hierin willen ontwikkelen, zeggen de theaters.

"Je redt het met de huidige poule, maar de vraag is ook hoeveel mensen technische opleidingen doen", zegt de woordvoerder van Stadsschouwburg De Harmonie. "Je hoopt op blijvende aanwas."