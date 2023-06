Grammy Awards niet voor muziek die door kunstmatige intelligentie gemaakt is

"Menselijke makers" komen in aanmerking voor een prijs bij de Amerikaanse Grammy Awards. Ofwel: liedjes die alleen door middel van kunstmatige intelligentie (AI) zijn gemaakt mogen niet meedingen naar een Grammy, heeft de academie vrijdag besloten.

Met dit besluit probeert de academie die over de Grammy Awards gaat de opkomst van AI in de muziekindustrie af te remmen. In het nieuwe reglement van de academie is daarom een nieuwe regel opgenomen: "Een werk dat geen menselijk auteurschap bevat, komt in geen enkele categorie in aanmerking". Muziek die gemaakt is door mens én AI maakt wel kans op een prijs.