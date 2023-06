Enzo Knol viert tienjarig bestaan van YouTube-account met persoonlijke video

Enzo Knol viert vrijdag het tienjarig bestaan van zijn YouTube-account. Dat doet de vlogger met een zeer persoonlijke en drie uur durende video, waarin hij onder meer de jeugdinstelling bezoekt waarin hij heeft gezeten.

In de video neemt Knol zijn volgers onder meer mee naar de jeugdzorginstelling waarin hij vroeger heeft gezeten, toen hij zeventien jaar oud was. Knol zat in de jeugdinstelling omdat hij last had van agressie- en woedeaanvallen. Hij spijbelde en blowde veel, vertelt Knol.