Maurice Swirc wint Brusseprijs met boek De Indische doofpot

Maurice Swirc is de winnaar van de Brusseprijs 2023 voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek van 2022. Hij wint met zijn boek De Indische doofpot. Waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië nooit zijn vervolgd. Dat is zaterdagavond op NPO Radio 1 bekendgemaakt in de uitzending van het programma NOS Met het Oog op Morgen. De prijs bestaat uit 10.000 euro.

"Ongelofelijk", reageerde Swirc in de uitzending nadat hij als winnaar bekend was gemaakt. "Het is een enorme eer."

De jury maakte op 18 april de vijf kanshebbers bekend tijdens een bijeenkomst in Athenaeum Boekhandel Zuidoost in Amsterdam. Naast het winnende boek van Swirc waren de boeken Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven van Judith Koelemeijer, Ontaard land. De strijd van een Groninger tegen de gasregenten van Ineke Noordhoff, Sywerts miljoenen. De jacht op het mondkapjesgoud van Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen en Rotterdam. Een ode aan inefficiëntie van Arjen van Veelen genomineerd.

De jury van de Brusseprijs 2023 bestaat uit Jeroen van Bergeijk, Marcel Gelauff, Hasna El Maroudi, Floor Milikowski en Roline Redmond. Redmond won de Brusseprijs vorig jaar met haar boek De Doorsons. Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied.

