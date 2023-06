Oud-acteur en komiek Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Voormalig Playboy-model Victoria Valentino zegt in 1969 door Cosby te zijn gedrogeerd en verkracht. Valentino maakt gebruik van een nieuwe Californische wet die tijdelijk de verjaringstermijn op seksuele misbruikzaken opheft.

Cosby is in de afgelopen jaren door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Zelf ontkent hij de beschuldigingen.

In 2018 werd de ster van The Cosby Show veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. In 2021 werd Cosby alweer vrijgelaten omdat de aanklager een afspraak had geschonden.