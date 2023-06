Romy Monteiro door tijdschrift FHM uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland

Monteiro noemt het "hartstikke leuk en een ontzettende eer" dat de lezers van FHM en de jury haar op de eerste plaats hebben gezet. "Dat had de zeventienjarige Romy nooit gedacht, haha. Ik vind het ook extra waardevol dat dit niet alleen door lezers, maar ook door een vrouwelijke jury is gekozen. Dat zijn niet de minste vrouwen."

Donderdagavond op de launchparty van de FHM500 in Amsterdam zijn nog enkele awards uitgereikt. De All Time Favorite Award, een soort oeuvreprijs, is naar Georgina Verbaan gegaan. Atlete Fleur Jong is uitgeroepen tot mooiste sportvrouw en Linda Hakeboom tot Social Media Queen.