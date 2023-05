Storing legt WNL Op Zondag plat, uitzending gaat niet verder

De uitzending van WNL Op Zondag is zondagochtend stilgelegd vanwege een storing in de regiewagen. Dat laat WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes weten aan het ANP. De uitzending wordt niet meer hervat, omdat dat technisch niet mogelijk is.

Kijkers kregen minutenlang een melding in beeld te zien. "Even geduld alstublieft", was te lezen. Later verscheen onder in beeld dat de uitzending door technische omstandigheden was stilgelegd.

Huisjes spreekt van "een clusterstoring". Onder meer het geluid is verdwenen. Ook het opnemen van de uitzending, om die eventueel later op zondag alsnog uit te zenden, is waarschijnlijk niet mogelijk. De hoofdredacteur noemt het incident "vreselijk". "Voor ons, maar ook voor de gasten."