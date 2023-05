Franse film Anatomy of a Fall wint Gouden Palm op filmfestival Cannes

De Franse film Anatomy of a Fall van regisseur Justine Triet heeft zaterdagavond op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm gewonnen. Triet is de derde vrouw ooit die de prestigieuze filmprijs wint.

Anatomy of a Fall gaat over een schrijfster, Sandra Hüller, die wordt beschuldigd van het vermoorden van haar man.

De prijs werd overhandigd door Jane Fonda, die daarbij ook benadrukte hoe ver het filmfestival was gekomen met betrekking tot het aantal genomineerde vrouwen. Dit jaar waren zeven vrouwelijke regisseurs genomineerd. Eerdere vrouwen die de Gouden Palm wonnen zijn Jane Campion voor The Piano en Julia Ducournau met Titane.

Bij het ontvangen van de prijs stipte Triet de protesten tegen de Franse pensioenwet aan. Voorafgaand aan het festival werd bekendgemaakt dat de protesten niet door mochten gaan in Cannes.

De juryprijs, na de Gouden Palm de belangrijkste prijs, ging dit jaar naar The Zone of Interest van Jonathan Glazer. De film vertelt het verhaal van een Duitse commandant die tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk was voor het executeren van vele joden in vernietigingskamp Auschwitz.