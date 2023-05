Les Misérables en Sweeney Todd winnen prijzen voor beste musical

Les Misérables heeft maandag de prijs voor de beste grote musical gewonnen tijdens het Musical Awards Gala in het Circustheater in Scheveningen. De prijs voor de beste kleine musical ging naar Sweeney Todd.

Les Misérables is gebaseerd op het boek van Victor Hugo over de beroerde leefomstandigheden van de Franse bevolking in de eerste helft van de negentiende eeuw. De musical werd tijdens de vorige run bij de Musical Awards in 2009 bekroond met de publieksprijs voor beste grote musical. De rollen worden gespeeld door onder anderen Ellen Pieters, Freek Bartels, René van Kooten en Vajèn van den Bosch.