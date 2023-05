Oud-medewerkers melden grensoverschrijdend gedrag bij Kelly Clarkson Show

De sfeer achter de schermen bij The Kelly Clarkson Show is volgens meerdere oud-medewerkers niet goed. Zij vertellen anoniem in muziekblad Rolling Stone over grensoverschrijdend gedrag bij de talkshow van de Amerikaanse zangeres.

Het muziekblad sprak met tien oud-medewerkers en een medewerker van het praatprogramma. Mensen zouden worden gepest en worden voorgetrokken door producenten. Ook zouden medewerkers worden onderbetaald en vaak overwerkt zijn.

Ze wijzen vooral naar uitvoerend producent Alex Duda. Ze zou niet ingrijpen. "Ik vind Alex Duda een monster", vertelde een oud-medewerker. Duda wordt er ook van beschuldigd vaak naar mensen te schreeuwen.

De oud-medewerkers denken dat Clarkson zelf niet op de hoogte is van de situatie. Zender NBC, Clarkson en Duda waren volgens Rolling Stone niet bereikbaar voor commentaar.