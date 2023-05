Franse journalist omgekomen bij raketinslag in Bakhmut

Delen via E-mail

Een Franse journalist van persbureau AFP is omgekomen bij een raketinslag in de omgeving van de Oost-Oekraïense stad Bakhmut. Daar wordt al vele maanden zwaar gestreden.

"Het hele bureau is kapot van het verlies van Arman Soldin", zegt AFP-voorzitter Fabrice Fries, die de toewijding en het "briljante" werk van de 32-jarige journalist roemt.

"Zijn dood is een vreselijke herinnering aan de risico's en gevaren waarmee journalisten elke dag worden geconfronteerd als ze verslag doen van het conflict in Oekraïne." De rest van het team van de in Sarajevo geboren videojournalist bleef ongedeerd.