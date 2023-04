Rob de Nijs 'uit de gevarenzone', maar moet nog wel in ziekenhuis blijven

De gezondheidssituatie van Rob de Nijs is dermate verbeterd dat hij "uit de gevarenzone" is. Dat laat zijn vrouw Henriëtte woensdag weten. Hij blijft voorlopig nog wel in het ziekenhuis.

De tachtigjarige zanger werd donderdagavond in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. De Nijs, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, had onder andere last van ademhalingsproblemen.

Henriëtte heeft twee foto's gedeeld op haar Instagram-pagina. Op het eerste portret knuffelen haar man en hun zoontje elkaar, op de tweede foto steekt De Nijs zelf een duim op.