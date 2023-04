Feest bij zeventien restaurants: ze ontvangen voor het eerst een Michelinster

Nog eens zeventien Nederlandse restaurants hebben maandag een Michelinster gekregen. Het Amsterdamse restaurant Vinkeles heeft er een tweede bij gekregen. De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen behouden hun drie sterren. Daarmee telt Nederland nu 125 sterrenrestaurants.

Daarnaast kregen LIZZ in Gouda, Flavours in Weert, Brass Boer Thuis in Zwolle, Central Park in Voorburg, Restaurant Smink in Wolvega, Codium in Goes, De Woage in Gramsbergen, Yama in Rotterdam en Basiliek in Harderwijk een ster.