Situatie Rob de Nijs onveranderd: nog steeds in zorgelijke toestand in ziekenhuis

De situatie van Rob de Nijs is onveranderd. De tachtigjarige zanger werd donderdagavond in "zorgelijke toestand" in het ziekenhuis opgenomen. Hij heeft volgens zijn familie een rustige nacht gehad.

Verder doet de familie op dit moment geen mededelingen over de gezondheid van De Nijs, laat zijn manager zaterdag weten.

De zanger, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, moest worden opgenomen vanwege ademhalingsproblemen. De familie meldde vrijdag dat zijn toestand "zorgelijk" en "kritiek" was.

Op sociale media delen veel mensen sinds vrijdag foto's van kaarsen die zij hebben aangestoken voor De Nijs. Zij geven gehoor aan de oproep van zijn vrouw Henriëtte. Die vroeg, in lijn met zijn bekende liedje Zet Een Kaars Voor Je Raam, een kaars voor de zieke zanger te branden.

De zanger, bekend van nummers als Jan Klaassen de Trompetter, Malle Babbe en Banger Hart, beëindigde vorig jaar zijn carrière vanwege zijn gezondheidsproblemen. De Nijs kreeg in zijn lange carrière onder meer een Edison en een Gouden Harp voor zijn oeuvre.

