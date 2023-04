Acteur Alec Baldwin niet vervolgd voor dodelijk schietincident op filmset

Delen via E-mail

Acteur Alec Baldwin wordt niet vervolgd voor een dodelijk schietincident op de set van Rust. Cameravrouw Halyna Hutchins kwam daarbij om het leven.

Baldwin was dood door schuld ten laste gelegd. De aanklacht is nu ingetrokken. "We zijn blij met de beslissing om de zaak tegen Alec Baldwin te seponeren", zeggen de advocaten van de Hollywoodster.