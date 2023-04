Ziggo Sport-analist Robert Doornbos mishandeld en beroofd van horloge

Ziggo Sport-analist Robert Doornbos is vorige maand bij zijn huis in Amsterdam slachtoffer geworden van een straatroof. De oud-Formule 1-coureur raakte daarbij lichtgewond toen hij werd toegetakeld met een honkbalknuppel.

De 41-jarige Doornbos werd bij de overval bestolen van zijn Rolex-horloge en mobiele telefoon. Tegen RTL Boulevard en De Telegraaf bevestigt hij vrijdag dat de roof heeft plaatsgevonden. Vanwege het politieonderzoek kan hij verder niet op het incident ingaan.

"Het was heftig", zegt Doornbos tegen De Telegraaf en RTL Boulevard. "Ik draag geen dure horloges meer, alleen nog een Apple Watch. Dan kan ik tenminste ook m'n stappen tellen", grapt hij.

Doornbos kwam in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 maart aan bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Een onbekende man kwam toen snel op hem aflopen. Vrijwel direct gaf hij Doornbos een tik tegen zijn hoofd met een knuppel.

Een tweede dader mengde zich in het gevecht terwijl de oud-coureur om hulp schreeuwde. Nadat de daders het horloge en de telefoon hadden afgepakt, gingen ze ervandoor.

Naar verluidt hadden de mannen een gps-tracker onder de auto van Doornbos geplaatst, waarmee ze zijn locatie konden volgen. De politie is nog op zoek naar getuigen en videobeelden van de beroving.

Incident past in reeks overvallen in Amsterdam

Vorig jaar werd Ajax-speler Dusan Tadic ook in Amsterdam overvallen door twee mannen. Ze bedreigden de Serviër toen hij zijn auto uitstapte, waarna de Ajacied probeerde te vluchten. Na een handgemeen vluchtten de daders zonder buit. Eerder werd al bekend dat de zogeheten Rolex-bende de voetballer in het vizier had.

In 2021 was het huis van de Israëlische voetballer Eran Zahavi het doelwit van criminelen. Terwijl de toenmalige PSV'er van huis was, werd zijn gezin overvallen. Ook dat gebeurde in Buitenveldert.