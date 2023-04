As the World Turns-actrice Elizabeth Hubbard (89) overleden

De Amerikaanse actrice Elizabeth Hubbard is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar zoon maandag bekend op Facebook. Hubbard speelde 26 jaar lang de rol van zakenvrouw Lucinda Walsh in soapserie As the World Turns.

"Met een gebroken hart spijt het me om te moeten zeggen dat mijn moeder dit weekend is overleden", meldt Hubbards zoon Jeremy op sociale media. "Dankjewel dat je een onwrikbare rots bent geweest die me door het leven heeft geleid. Ik zal proberen je nagedachtenis in ere te houden zolang ik leef."

Hubbards vertolking van zakenvrouw Lucinda Walsh in As the World Turns leverde Hubbard meerdere Emmy-nominaties op. Ook won ze prijzen voor haar rollen in The Doctors (1974) en First Ladies Diaries: Edith Wilson (1976).