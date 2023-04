Kees van Kooten over overlijden Wim de Bie: 'Alsof deel van mijzelf is gestorven'

Delen via E-mail

Kees van Kooten heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden van Wim de Bie. De 81-jarige cabaretier heeft het gevoel alsof hij "een broer" heeft verloren, schrijft hij in de VPRO Gids. Het tweetal kende elkaar zeventig jaar.

Van Kooten beschrijft hoe hij op de middelbare school al ontzag had voor De Bie, die niet alleen twee klassen hoger zat, maar ook boomlang was. De Bie had volgens Van Kooten een natuurlijke autoriteit.