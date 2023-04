Japanse componist Ryuichi Sakamoto op 71-jarige leeftijd overleden

De Japanse componist en muzikant Ryuichi Sakamoto is op 28 maart op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stond bekend om zijn soundtracks voor films als The Last Emperor en zijn baanbrekende elektronische muziek. Sakamoto won onder meer een Oscar, Grammy en Bafta award.

Sakamoto leerde al jong pianospelen en leefde voor de muziek. Toen hij op de middelbare school zat, nam hij vaak de extreem drukke metro in Tokio. Tussen de mensen vermaakte Sakamoto zichzelf door alle verschillende geluiden te tellen. Zijn grote voorbeeld was de Franse componist Claude Debussy.

Sakamoto studeerde muziek uit verschillende culturen aan de universiteit in Tokio. Als muzikant legde hij zich vooral toe op elektronische muziek en in 1978 richtte hij samen met Haruomi Hosono en Yukihiro Takahashi de band Yellow Magic Orchestra (YMO) op. Ze maakten baanbrekende elektronische muziek en waren zowel in binnen- als buitenland succesvol.

De eerste filmmuziek die Sakamoto maakte, was in 1983 voor de film Merry Christmas Mr. Lawrence. Hij won hiervoor een BAFTA. Ook was hij samen met David Bowie in de film te zien. Zijn bekendste filmmuziek maakte hij voor The Last Emperor, waarin hij ook acteerde. Voor die muziek kreeg hij een Oscar, Grammy en Golden Globe.

Sakamoto was ook klimaatactivist. In 2014 stopte hij een jaar met zijn werk om behandeld te worden voor keelkanker. Na een paar jaar was de kanker weg, maar in januari 2021 werd hij opnieuw gediagnosticeerd met de ziekte.