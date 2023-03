EditieNL biedt excuses aan voor gebruik van foto uit Auschwitz bij item over spoor

In de EditieNL-uitzending van dinsdagavond is per ongeluk een foto van Auschwitz gebruikt. Het nieuwsprogramma bood via Twitter excuses aan voor de fout.

"In onze uitzending van vandaag hebben wij per abuis een foto van Auschwitz laten zien. Dit had nooit mogen gebeuren. We bieden onze excuses aan voor deze vergissing", laat EditieNL weten op Twitter.

De foto van een spoorlijn in het concentratiekamp in Polen werd gebruikt voor een item over het spoorwegsysteem in Nederland.

In het item werden cijfers over het Nederlandse spoornetwerk genoemd, zoals het aantal kilometers treinspoor en het aantal stations in Nederland. Meerdere kijkers merkten de fout van EditieNL op en deelden beelden ervan via sociale media.