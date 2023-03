Hans Kazàn is zondag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Met het lintje viert de zeventigjarige illusionist zijn vijftigste verjaardag in het vak. Maar waarom is de vrolijke goochelaar eigenlijk zo belangrijk geweest voor het vak?

Er waren grote woorden voor Kazàn, toen burgemeester Koos Janssen van Zeist hem zondagmiddag zijn koninklijke onderscheiding opspeldde.

De burgervader prees hem om zijn "belangrijke bijdrage aan de waardering van goochelen als volwaardige kunstvorm". "Hij heeft het vak aanzien gegeven. En daarmee het voortbestaan van de goochelkunst in Nederland gewaarborgd", voegde Janssen eraan toe.

Toen de illusionist eind 2021 de Fred Kaps Ring kreeg, werden ook al zulke grote woorden gebruikt. De International Brotherhood of Magicians reikt deze prijs op onregelmatige basis uit. De award gaat naar mensen die een belangrijke betekenis voor het goochelaarsvak hebben gehad.

Ren Je Rot was zijn grote doorbraak

Kazàn draagt al een halve eeuw op een enthousiaste, positieve manier de liefde voor het vak uit, vooral naar jongeren. Zelf werd hij op zijn negende bevangen door het goochelvirus. Dat gebeurde toen hij van Sinterklaas zijn eerste goocheldoos kreeg. Vanaf dat moment besteedde Kazàn al zijn vrije tijd aan de wondere wereld die hij had ontdekt.

Zijn grote doorbraak volgde in 1973, toen hij op het wereldkampioenschap in Parijs de derde prijs won in de categorie illusionisme. Deze winst leidde tot een vast item in het populaire jeugdprogramma Ren Je Rot. Door zijn aanstekelijke enthousiasme wist Kazàn zijn liefde voor het vak met honderdduizenden jongeren te delen.

Onder zijn fans bevonden zich onder anderen Hans Klok en Victor Mids. Ze namen zich allebei voor minstens net zo ver in het vak te komen als hun grote voorbeeld.

Veel mensen kennen hem van Prijzenslag

Toen Ren Je Rot stopte, kreeg Kazàn zijn eigen programma bij de TROS: de Blufshow. Daarnaast maakte hij diverse theatershows en stond hij vaak op festivals als Zwarte Cross en Lowlands. Daarnaast hielp Kazàn veel goede doelen: zo was hij in de loop der jaren ambassadeur voor de Stichting Kind & Brandwond, Stichting Magic Care en het Prinses Beatrix Spierfonds.

Het afgelopen jaar verspreidde de illusionist duizend goocheldozen onder Oekraïense vluchtelingenkinderen om ze "af te leiden, te helpen ontspannen en wat positieve energie te geven".

Ook zijn drie zoons vonden hun weg in het vak

In 1990 stapte hij over van TROS naar RTL, waar hij bijna negenhonderd afleveringen van de quiz Prijzenslag presenteerde. In de Nederlandse verse van de Amerikaanse kijkcijfertopper moesten mensen de prijzen van producten raden.

Het programma droeg verder bij aan zijn populariteit. In volle bussen kwam het publiek naar Hilversum om mee te doen. "Het was vrolijk en simpel, het was altijd een feest om te maken", vertelde Kazàn onlangs in de podcast Daar bleef je voor thuis!. "Als nu iemand zou zeggen 'we gaan nog een aantal afleveringen met je draaien', dan kom ik er direct aan. Zelfs al worden ze nooit uitgezonden."

Ook binnen Kazàns eigen gezin bleek zijn liefde voor het goochelen aanstekelijk: alle drie zoons vonden in de loop van de jaren hun eigen weg in het vak. Oscar en Renzo Kazàn vormden met hun zakelijke partner Maartje van Olst bijna dertig jaar lang illusionistentrio Magic Unlimited. Ze traden op in binnen- en buitenland tot zij begin 2023 besloten te stoppen. Niet alleen Magic Unlimited, maar ook Kazàns derde zoon Steven trad meerdere malen op in Las Vegas.

'Artsen zijn belangrijker dan goochelaars'

Behalve door zijn enthousiasme valt vader Kazàn ook op door zijn bescheidenheid. Zeker de laatste jaren, na zijn operatie aan een beschadigde slagader, benadrukte hij regelmatig dat er belangrijker zaken in het leven zijn dan entertainment.

"De echte wonderen in de wereld zijn de natuur en de medische wetenschap", vertelde hij in oktober 2021 in het programma Met het Oog op Morgen. "Goochelen en illusionisme zijn amusement. Ook heel belangrijk, maar andere dingen zijn veel belangrijker."

Kazàn constateerde in dat gesprek ook dat het goochelvak maar amper is veranderd in de afgelopen halve eeuw. "De tijden veranderen, maar de mensen blijven hetzelfde en de trucs ook." Hij doet het tegenwoordig rustig aan en focust meer op de presentatie van evenementen dan op de grote goochelshows. "Al moet ik wel altijd minimaal twee trucs doen. Mensen voelen zich bekocht als zij Hans Kazàn zien en er niet wordt gegoocheld."