Don Quishocking-cabaretier en regisseur Fred Florusse (85) overleden

Fred Florusse is dinsdag op 85-jarige leeftijd overleden, meldt zijn goede vriend Jacques Klöters. Florusse maakte deel uit van de gezaghebbende cabaretgroep Don Quishocking. Ook was hij een van de founding fathers van het populaire radioprogramma Spijkers met Koppen.

Don Quishocking ontstond in 1967 uit een cabaretgroepje van vier Amsterdamse studenten: George en Anke Groot, Pieter van Empelen en Jacques Klöters. De groep werd later aangevuld met Fred Florusse, die ook verantwoordelijk werd voor de zakelijke taken. Het gezelschap brak door in 1968, toen het festival Cameretten werd gewonnen.

Don Quishocking profileerde zich nadrukkelijk als "links en niet-dom", zei Groot later. "We waren heel erg tegen rechts en wél dom. We werden in die tijd gevraagd om commercials in te spreken, voor veel geld. Maar dat deden we niet."

De groep maakte elf programma's, tot de koek in 1982 op was. Het gedachtegoed van de verschillende leden begon te ver uit elkaar te lopen, tot George en Anke Groot zich aansloten bij de Bhagwan-beweging. De nuchtere andere mannen konden niets met de Indiase goeroe en diens ideeën. Dit leverde nog één laatste programma op, Wij zijn volstrekt in de war, dat als thema de vete binnen de groep had.

Florusse regisseerde shows van veel collega's

Eind jaren tachtig ontpopte Florusse zich als een van de founding fathers van het populaire VARA-radioprogramma Spijkers met Koppen. Ook speelde hij in revues en musicals, zoals Oh Johnny over het leven van zanger Johnny Jordaan. Hij regisseerde de voorstellingen van collega's als Paul de Leeuw, Hans Dorrestijn en Karin Bloemen.

Florusse kwam uit een 'rood nest', waarin elk dubbeltje werd omgedraaid. Hij bleef zijn hele leven principieel in zijn keuzes en verzette zich altijd tegen het feit dat "het cabaret een bedrijf geworden is", zoals hij dat zelf stelde.