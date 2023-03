Gestopte Tom Dumoulin aan de slag als wieleranalist bij NOS

Tom Dumoulin gaat vanaf het voorjaar als wieleranalist aan de slag bij de NOS. De vorig jaar gestopte topwielrenner kijkt ernaar uit om in zijn nieuwe rol in de sport actief te blijven.

"Ik heb er zin in. Of ik nog veel wielrennen gevolgd heb sinds mijn pensioen? Ja, best wel", zegt de 32-jarige Dumoulin, die vindt dat in het wielrennen "echt een professionaliseringsslag gemaakt is".